АВТОВАЗ планирует серийный выпуск LADA Niva Sport

Серийный выпуск внедорожника запланирован не раньше 2023 года. Об этом заявил президент автогиганта Максим Соколов на открытии торгового зала Нивы в одном из дилерских центров Тольятти. Подробности пока не раскрываются, но уже сейчас известно, что автомобиль будет оснащён более мощным двигателем.

Первым обладателем новинки станет экс-дизайнер LADA Niva Валерий Семушкин. Президент АВТОВАЗА Максим Соколов лично вручил ему подарочный сертификат под номером 001.

На сегодняшний день спортивная версия внедорожника LADA Niva Legend предназначена для раллийных гонок. Двигатель в автомобиле для спортсменов объёмом 1,8 литра и мощностью 120 л.с.

Напомним, что в конце июля 2022 года АВТОВАЗ начал продажи упрощённой версии LADA Niva Legend 2022 модельного года.