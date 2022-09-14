«Алмаз-Антей» представил электрические купе-кроссовер и фургон

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» в рамках Санкт-Петербургского международного газового форума впервые представил прототипы двух новых автомобилей на модульной платформе NEVA. Это электрические фургон и купе-кроссовер, технические характеристики которых пока не раскрываются, пишет « Газета.Ru ».

Напомним, в декабре 2021 года «Алмаз-Антей» показал электрокроссовер собственной разработки, который получил рабочее название E-NEVA. Пробег на одном заряде составляет 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

Салон E-NEVA оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Объем багажника электрокроссовера – 610 л.

Фото: «Газета.Ru»