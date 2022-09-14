Названы российские бестселлеры Geely в августе 2022 года | АВТОСТАТ

Названы российские бестселлеры Geely в августе 2022 года

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Geely Coolray 2021

По итогам августа в России было куплено 2935 автомобилей Geely, что на 35,5% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 13597 машин (-4,4%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в августе стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1599 автомобилей (+93,3%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 732 покупателя (рост в 15,6 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 552 купленных машины (рост в 3,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2022 года в России должны начаться продажи нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

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Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажикитайские автомобилиgeely

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