LADA Niva Legend получит более мощный двигатель в 2023 году

АВТОВАЗ в 2023 году начнет выпуск трехдверного внедорожника LADA Niva Legend с более мощным двигателем. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов на презентации «Центра Нивы Тольятти», не раскрыв подробностей. По его словам, данное новшество будет внедрено с учетом многочисленных пожеланий поклонников вазовского внедорожника, пишет издание «АвтоСреда».

В настоящее время под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Напомним, в июле АВТОВАЗ начал продажи трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года, которая была разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов. В базовую версию Classic входят гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальная защита картера, аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам), а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. Стоимость LADA Niva Legend составляет от 808,9 тыс. рублей.

По итогам восьми месяцев 2022-го на российском рынке было куплено 6735 внедорожников LADA Niva Legend, что на 66,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Как считают в ГК «Прагматика», 70% продаж LADA Niva до конца года придется на государственную программу льготного автокредитования, в рамках которой предоставляется скидка в 20%.

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Фото: «Прагматика»