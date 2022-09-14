Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 22%

По итогам 8 месяцев 2022 года средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 290 тыс. рублей. Это на 22% больше, чем год назад, а по отношению к 2014 году она выросла на 129%. Такие цифры озвучил во время «АВТОСТАТ Оперативки» исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Несмотря на то, что ситуация на рынке меняется каждую неделю, эксперты агентства все же считают, что на данном этапе развития рынка можно вести речь о некой стабилизации цен. Основной их рост происходил в апреле, когда у россиян было понимание дефицита машин на рынке и желание купить автомобиль дешевле, чем он будет стоить завтра, но дальше в соответствии с ситуацией в автосалонах цены практически остановились. И пока идет некая стабилизация. Эксперты полагают, что на средневзвешенную цену могут несколько повлиять китайские бренды (они могут ее слегка подрастить) и отечественная LADA (которая за счет количества на рынке, напротив, может ее немного снизить).

Что касается других моментов, которые отметили эксперты, ориентируясь на результаты августа и другие конкретные цифры – в том числе о ценах на рынке автомобилей с пробегом - то о них вы можете узнать из видеозаписи «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна по ссылке или из ежемесячного «Обзора рынка легковых автомобилей».

*Напомним, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).