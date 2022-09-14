Мировой авторынок в августе 2022 года вырос на 18%

Мировой авторынок в августе увеличился на 18% до 6 млн 895 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 52 млн 358 тыс. единиц (-3,8%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал Китай с показателем 2 млн 641 тыс. машин, что на 46% выше показателя годичной давности. Таким образом, положительная динамика фиксируется третий месяц подряд и обусловлена, в частности, отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, а также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на машины с двигателями внутреннего сгорания. В Америке было реализовано 1 млн 127 тыс. автомобилей – на 3,9% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе составили 752,1 тыс. машин (+1,8%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 31,6% до 214,5 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине оказывают негативное влияние на потребительскую активность в этом регионе, особенно в России. В Южной Америке местные дилеры реализовали 230 тыс. автомобилей, что на 22% больше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (287,9 тыс. шт., -8,7%), Корею (128,6 тыс. шт., +0,2%) и Канаду (128,3 тыс. шт., -12,9%).