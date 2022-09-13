Казахстанский авторынок в августе 2022 года вырос на четверть

В Казахстане по итогам августа продано 11411 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 25,4% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), автобизнес республики продолжает оперативно перестраиваться на фоне кратного сокращения импорта из России. Производители успешно находят новые логистические пути поставок комплектующих и активно насыщают внутренний рынок автомобилями. Импортеры и дилеры, в свою очередь, переориентировались на новые бренды. За восемь месяцев 2022 года жители республики приобрели 74953 машины – на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в августе остается Chevrolet, результат которой составил 3854 автомобиля (+75,4%). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 42,9% до 2226 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1485 экземпляров (+80%). Далее следует Toyota с показателем 998 проданных машины (-1,4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему LADA, чьи дилеры реализовали 592 автомобиля (-17,3%).