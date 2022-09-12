Раскрыты характеристики нового Suzuki SX4 Cross для России

Компания Suzuki сертифицировала в России новый кроссовер SX4 Cross, который заменит в модельном ряду Suzuki SX4 предыдущего поколения. О сроках продаж новинки на российском рынке пока ничего неизвестно, пишет «Российская газета».

Как следует из Одобрения типа транспортного средства Suzuki SX4 Cross, опубликованного в базе Росстандарта, габариты автомобиля остались без изменений: длина – 4300 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1580 мм, колесная база – 2600 мм. Для нового Suzuki SX4 Cross заявлена прежняя «турбочетверка» 1.4 литра мощностью 140 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. В пару идет 6-ступенчатая механическая коробка передач или же классический «автомат». Возможность выбора между версиями с передним приводом и системой полного привода сохранилась. Главное различие актуальной версии SX4 от нового SX4 Cross – в механической коробке: у первого она с пятью передачами.

Напомним, мировая премьера кроссовера Suzuki S-Cross состоялась в ноябре прошлого года. Внешний вид автомобиля отличает обтекаемая решетка радиатора с отделкой под рояльный лак, гармонично сочетающаяся со стильными трехточечными сверхъяркими светодиодными фарами. Дополняют образ автомобиля серебристая отделка спереди и сзади, а также брутальная форма колесных арок.

Салон Suzuki S-Cross получил эргономичные кожаные сиденья с оригинальной декоративной отделкой, панорамный люк и трехмерную широкоформатную приборную панель. Стоит также отметить такие решения, как 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы с возможностью беспроводного подключения смартфона, отображающий всю информацию об автомобиле, и эргономичная шайба управления системой полного привода AllGrip Select, расположенная на центральной консоли. Объем багажного отделения автомобиля составляет 430 литров.

Новый Suzuki S-Cross оснащен фирменной системой Suzuki Safety Support, включающей в себя функцию автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, камеру кругового обзора, а также функцию оповещения и предотвращения выезда из полосыдвижения, оповещение о наличии автомобилей, движущихся в перпендикулярном направлении, помогающее при выезде с парковки задним ходом, распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон, помощь при трогании на подъеме и др.

Фото: Suzuki