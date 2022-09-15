«РОЛЬФ» открыл шоу-рум по продаже электромобилей

ГК «РОЛЬФ» объявила о запуске направления «РОЛЬФ Electro». Компания открыла одноименный бутик на Большой Якиманке, в шоу-руме которого будут представлены электромобили разных брендов. Самые востребованные электрические модели есть в наличии и хранятся на складе компании. Также в «РОЛЬФ Electro» можно сделать индивидуальный заказ на любой электромобиль, его доставят специально для клиента в сжатые сроки.

Как пишет издание «АвтоБизнесРевю», руководителем направления «РОЛЬФ Electro» назначен Сергей Мозгунов, а отвечать за продажи на Якиманке станет Александр Кандинов. В каждом дилерском центре компании планируется организовать возможность зарядки электромобилей. Кроме того, при появлении новых брендов в гамме «РОЛЬФ Electro» будут открываться собственные сервисные станции.

Как отмечается, цель «РОЛЬФ Electro» – показать клиентам, что время электромобилей наступило, и сделать рынок электромобилей цивилизованным. Задачей также является дать максимум информации внутри компании про направление электромобилей на всех уровнях.

«В долгосрочной перспективе рынок электромобилей в любом случае обречен на рост, так как сами производители фактически начинают замещать электрокарами традиционные машины. Большинство из них объявили об окончании производства автомобилей с ДВС в течение 10 лет. То есть рано или поздно, машины с мотором станут экзотикой, – рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель проекта «РОЛЬФ Electro» Александр Кандинов. – Создание сети быстрых зарядок, особенно на федеральных трассах, сохранение «безналогового» статуса электромобилей, выделенные парковочные места, субсидии на покупку электромобилей, активное освещение в СМИ – все эти инструменты показали свою результативность в других странах, принятие их у нас также подтолкнет рынок вперед. Во многом это будет зависеть от дальнейшего внимания государства к данной теме».

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Фото: «РОЛЬФ»