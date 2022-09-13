Доли российских и китайских грузовых машин на авторынке почти сравнялись

После четырех недель непрерывного роста рынок новых грузовых автомобилей за первую полноценную неделю сентября (период с 5 по 11 число) впервые ушел «в минус»: на прошлой неделе куплено всего 1694 машины сегмента HCV, что на 11% меньше, чем на предшествующей неделе (1792 шт.). Тем не менее, это на 4% лучше, чем месяц назад (1537 шт.). Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

И хотя на этом рынке по-прежнему лидирует российский КАМАЗ, с большим отрывом от конкурентов, однако в ТОП-5, помимо отечественного бренда, теперь вошли четыре китайских: Shanaxi, FAW, HOWO и Sitrak. Более того, посмотрев на результаты рынка в указанный период (с 5 по 11 сентября), эксперты отметили, что суммарные доли отечественных и китайских брендов почти сравнялись. Так, на прошлой неделе было реализовано 714 грузовиков российского происхождения (45% доли рынка) и 693 единицы - китайских (44% доли рынка).

В модельном рейтинге пока лидируют «камазы» - KAMAЗ-43118 (куплен в количестве 167 шт.) и KAMAЗ-65115 (145 шт.), однако второе место от третьего (где находится китайский FAW CA3310) отделяет всего 12 экземпляров разницы.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

ФОТО: КАМАЗ