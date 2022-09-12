Стоимость поездки в такси может увеличиться на 50%

О том, что стоимость поездки в такси может увеличиться в два раза заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в ходе пресс-конференции МИЦ «Известия».

Повышение ставок ожидается в том случае, если будет принят так называемый «закон о такси». Он уже одобрен Госдумой в первом чтении. Согласно документу, в результате ДТП, ответственность ляжет в большей степени на агрегатора. Илья Зотов считает, что водитель в таком случае также должен нести ответственность в равной степени со службой заказа. «Солидарная ответственность должна быть заменена на субсидиарную», - считает Илья Зотов. Именно поэтому стоимость поездки может возрасти, так как в нее агрегаторы сразу закладывают все риски.



Кроме того, законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковых такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» предусматривает возможность получения разрешения на работу самозанятыми в том случае, если заключен договор с агрегаторами. На сегодняшний день самозанятые такую возможность не имеют.



По словам Ильи Изотова, самозанятые более ответственно подойдут к выполнению своих обязанностей, чем таксисты «выходного дня». А значит уровень безопасности в такси повысится. Но это только при условии, если работа в такси у самозанятого – основной вид заработка.



В проекте закона также говорится о том, что автомобили такси должны быть оснащены устройством контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя. Главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин такую инициативу поддерживает. Он считает, что внедрение цифровых решений повысит уровень безопасности на транспорте. Кроме того, он предлагает внедрить устройство мониторинга стиля вождения. Сделать это можно на базе ЭРА-ГЛОНАСС.



Если законопроект будет одобрен, то будет создано три реестра, где будут собраны все сведения о перевозчиках транспортных средствах и службах заказа легкового такси. Это позволит отслеживать информацию о водителе, если он поменяет службу заказа, а также информацию об автомобиле, которые сдаются в аренду.



Предъявляется и ряд требований к автомобилям. Например, в салоне будут указаны данные о водителе, наименование перевозчика и телефонный номер уполномоченного органа.

Согласно законопроекту, легковым такси не смогут управлять воддители, повторно лишенные прав до истечения 1 года со дня окончания предыдущего срока такого лишения, имеют более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также не прошедшие аттестацию на знание расположения на территории субъекта РФ объектов инфраструктуры.

Ранее мы смообщали, что «Яндекс» попросил АВТОВАЗ о поставках автомобилей для такси. В связи с с уходом с российского авторынка многих автопроизводителей в такси может ощущаться нехватка автомобилей.



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