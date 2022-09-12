LADA Granta в августе стала самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге

В Северной столице на рынке новых легковых автомобилей рейтинг самых популярных моделей августа возглавила отечественная LADA Granta. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных АО «Электронный паспорт».

В отличие от Москвы, где в августе на первое место вышел китайский Haval Jolion (как, впрочем, и в целом по России), в Санкт-Петербурге LADA Granta в прошлом месяце была куплена в количестве 266 экземпляров, что на 125% больше, чем в августе 2021 года. А китайский Haval Jolion сумел занять здесь лишь вторую строчку рейтинга, его результат - 141 шт. (+145%). На третьей позиции - еще один «китаец» - Сhery Tiggo 7 Pro.

В ТОП-5 также вошли Geely Coolray с показателем 118 шт. (+66%) и Renault Logan с результатом 101 экземпляр (как и год назад). Последний факт выглядит весьма удивительно, поскольку французский бренд Renault еще в начале лета объявил о своем временном уходе из России и его дилеры на данный момент, как известно, распродают остатки.

Что касается марочного рейтинга, то и здесь Санкт-Петербург по своим предпочтениям отличается от Москвы. Здесь ТОП-3 лидеров возглавил отечественный бренд LADA (439 шт.), далеее следует корейский Kia (334 шт.), а замыкает тройку китайский Chery (264 шт.).

Познакомиться с августовскими рейтингами Москвы можно здесь, а узнать стоимость владения указанными в рейтинге автомобилями - при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: ГК «Прагматика»