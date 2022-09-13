Китайский Hongqi готовит три новых электромобиля

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, представил новую стратегию развития, которая предусматривает увеличение объемов продаж до 500 тыс. машин к 2025 году.

Как пишет портал Motor.ru, чтобы взять новую высоту, компания намерена в течение следующих трех лет вывести на рынок 13 новых электромобилей. Три их них уже анонсированы: это батарейный седан, который выйдет на рынок в 2023-м и пока известен под кодовым обозначением E001, кросс-кабриолет E202 и флагманский кроссовер E809. В их основу ляжет новая модульная архитектура FME собственной разработки FAW, на которой можно построить как автомобили гольф-класса, так и длиннобазные представительские модели с колесной базой до 3,45 метра (больше, чем у BMW 7-Series). Максимальный запас хода электромобилей на FME – 1000 км, предусмотрена и быстрая замена батарей. Самые мощные электрокары смогут разгоняться до 100 км/ч примерно за три секунды.

Что же касается планов на российский рынок, то уже подтверждены четыре модели: седан H5, который может составить конкуренцию Toyota Camry, «старший» седан Hongqi H9, кроссовер HS5, а также электрический SUV под названием E-HS9.

Фото: Hongqi