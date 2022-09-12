Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль в Индии

Японский автопроизводитель Suzuki в 2025 году выпустит на рынок Индии новый электромобиль совместной разработки с корпорацией Toyota Motor. По данным газеты Nikkei, обе японские компании в настоящее время работают над созданием единой платформы для компактных электромобилей, которая и послужит основой для будущей модели. Предполагается, что речь идет о небольшом кроссовере.

За счет этого Suzuki и Toyota намерены составить конкуренцию индийской Tata Motors, которая также решила продвигать производство электромобилей и с этой целью недавно приобрела принадлежавший компании Ford India завод в городе Сананд в западном штате Гуджарат, пишет агентство «ТАСС».

Кроме того, Suzuki намерена в ближайшие годы вложить около 150 млрд иен (1,25 млрд долларов) в производство электромобилей в Индии. В частности, компания построит завод по производству аккумуляторов в штате Гуджарат, где у нее уже есть одно предприятие, на котором собирают автомобили с бензиновыми двигателями.

Индия поставила цель к 2030 году достичь 30-процентной доли продаж электромобилей от всего объема новых реализованных авто на внутреннем рынке. Тем не менее, пока в стране недостаточно зарядных станций, и продажи электромобилей в год составляют несколько тысяч при общем количестве продаж около 3 млн машин. Стоит отметить, что в настоящее время на Suzuki приходится примерно 50% продаж новых автомобилей в этой стране.

Фото: Suzuki