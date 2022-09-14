Эксперты рассказали, как обслуживать автомобиль в условиях санкций

В условиях приостановки деятельности автопроизводителей в нашей стране и прекращения официальных поставок запчастей, российские автовладельцы могут столкнуться с проблемами по обслуживанию своих машин. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие существуют пути их решения, и как в данных условиях можно оптимизировать затраты на обслуживание автомобиля. Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на конференции «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», которую агентство «АВТОСТАТ» проведет 27 сентября в Москве.

«Сложности в настоящий момент существуют в сегменте запчастей для кузовного ремонта и санкционных деталей (двойного назначения) в связи с нарушением логистических цепочек. Сейчас по каналам параллельного импорта к нам начали поступать необходимые запчасти для автомобилей, в сложных случаях при необходимости мы готовы привезти оригинальную деталь. Учитывая это, автовладельцам рекомендуется обращаться к крупным игрокам рынка: если официальные дилеры используют для себя канал параллельного импорта, они точно знают, откуда поступают детали – каналы уже налажены. Официальные дилеры по-прежнему поддерживают гарантию в полном объеме и имеют квалифицированных специалистов, которые осуществят качественный ремонт. В «гаражном» сервисе этого всего не могут гарантировать, и привезенные с помощью параллельного импорта детали могут оказаться подделкой, хоть и самой качественной на первый взгляд. Автовладелец, приобретая на рынке запчасти самостоятельно, не знает всего пути детали, а также ее качества», – комментирует заместитель генерального директора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев.

В свою очередь, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков отмечает, что стоимость деталей для кузовного ремонта за первое полугодие в среднем увеличилась на 30%, основную роль в ценообразовании играет страна производителя и сроки доставки, которые растягиваются на несколько месяцев.

«Сейчас есть еще одна проблема на российском рынке. Поскольку мы перестали проверять на таможне оригинальность запчасти, то мы получаем увеличение доли контрафакта. Есть простое решение этой проблемы – не покупайте в непроверенных местах. Я бы вообще рекомендовал покупать запчасти только в автосервисе, который по закону несет полную ответственность и за запчасть, и за работу. Крупные сетевые сервисы и крупные одиночные сервисы во многом лучше дилеров, поскольку умеют работать в отсутствии официальных поставок «оригинальных» запчастей, умеют работать в отсутствии официального ПО, умеют делать дешевле и не закладывать в стоимость колоссальные дилерские наценки», – резюмирует директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

Подробнее об особенностях обслуживания автомобилей в условиях санкций – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Автоимпорт»