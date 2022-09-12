За прошедшую неделю сентября авторынок в России упал во всех основных сегментах

За период с 1 по 11 сентября 2022 года (36-ая неделя года) в нашей стране суммарно было куплено 12580 единиц новой автомобильной техники. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт». Эксперты отмечают, что этот показатель почти на 11% ниже аналогичного результата предыдущей недели, куда вошли конец августа и начало сентября. При этом снижение авторынка коснулось всех его основных сегментов.

Так, в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) рыночное падение по сравнению с предыдущей неделей составило 6,3% (до 1181 шт.), по грузовым автомобилям зафиксировано снижение на 7,4% (до 1594 шт.), а самым сильным оно было в сегменте легковых автомобилей. С 5 по 11 сентября россияне приобрели всего 9608 новых легковых автомобилей, что на 11,8% меньше, чем за предыдущую неделю.

На рынке новых автобусов, который почти не зависит от рынка - он больше связан с госзакупками - за указанный период тоже отмечен «уход в минус», но самый минимальный по сравнению с другими (-1,5%), куплено 197 автобусов.

Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка, с разбивкой по маркам, моделям и регионам, содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: «КЛЮЧАВТО»