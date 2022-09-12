АВТОВАЗ раскрыл подробности о новой LADA Granta

В основу нового поколения LADA Granta ляжет глобальная платформа CMF-B французской Renault, которая будет доработана инженерами АВТОВАЗа специально под российский «бюджетник». Об этом в интервью агентству «ТАСС» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что новое семейство автомобилей будет включать седан, универсал и Cross-версию универсала.

Напомним, о том, что АВТОВАЗ готовит модель на «тележке» CMF-B, стало известно еще в прошлом году, а в марте 2022-го первый образец автомобиля В-класса показали ныне уже экс-главе АВТОВАЗа Николя Мору. Правда, тогда сообщалось, что новинка встанет на сборочную линию «Гранты», но к самой Granta иметь отношения не будет.

АВТОВАЗ намерен использовать и другие оставленные разработки Renault, при этом речи о выпуске автомобилей французской марки, которым ранее прочили переход под шильдик LADA, не идет. К примеру, ставить на конвейер Duster нецелесообразно из-за большой доли иностранных комплектующих, а также выплат роялти Renault, которые нивелировали бы всю прибыль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta. Между тем, на автомобили LADA постепенно возвращаются опции, которые еще недавно были недоступны из-за отсутствия соответствующих комплектующих. Так, в оснащении LADA Granta вновь появились подушки безопасности и кондиционер, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP. LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам восьми месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 56% до 39961 машины, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

Фото: АВТОВАЗ