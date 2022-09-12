Показан УАЗ «Патриот» в упрощенной версии

В Интернете появились фотографии внедорожника УАЗ «Патриот» в упрощенной версии. На снимках, опубликованных пабликом «Русский автомобиль», показана машина без хрома на решетке радиатора, а также с изменениями по салону и шасси.

В частности, вернулся руль без подушки безопасности, который ставился на модель в середине 2000-х, убрана подушка безопасности пассажира, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки – вновь рычаг, опять-таки, как было на версиях «Патриота» еще 10-15-летней давности, пишет издание «За рулем». По неофициальным данным, на фото – новая базовая версия флагманского внедорожника УАЗ, именно она является «антикризисной», а остальные изменений не претерпели.