Показан УАЗ «Патриот» в упрощенной версии

В Интернете появились фотографии внедорожника УАЗ «Патриот» в упрощенной версии. На снимках, опубликованных пабликом «Русский автомобиль», показана машина без хрома на решетке радиатора, а также с изменениями по салону и шасси.
В частности, вернулся руль без подушки безопасности, который ставился на модель в середине 2000-х, убрана подушка безопасности пассажира, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки – вновь рычаг, опять-таки, как было на версиях «Патриота» еще 10-15-летней давности, пишет издание «За рулем». По неофициальным данным, на фото – новая базовая версия флагманского внедорожника УАЗ, именно она является «антикризисной», а остальные изменений не претерпели.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод начал оснащать свои автомобили двигателями экостандарта 1988 года («Евро-0»). С сентября внедорожники УАЗ «Хантер», микроавтобусы, фургоны и грузовички УАЗ классического семейства можно приобрести и с двигателем ЗМЗ-40906 (класса «Евро-5»), и с упрощенным агрегатом ЗМЗ-40911.
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев 2022 года в России было куплено 5795 внедорожников УАЗ, что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ «Патриот» с показателем 4212 реализованных машин (-42%).
Фото: «Русский автомобиль»