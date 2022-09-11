Раскрыты бензиновые двигатели для нового Geely Atlas

Министерство промышленности Китая раскрыло информацию о бензиновых силовых установках кроссовера Geely Atlas L (Boyue L).

Как пишет портал «Китайские автомобили», «младшая» версия новинки получит 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 181 л.с. Максимальная скорость такого Atlas составит 195 км/ч, а привод может быть только передним. «Старшая» версия Geely Atlas L будет оснащаться 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 218 л.с. Максимальная скорость такой версии достигает 215 км/ч, и судя по всему она может иметь привод как на передние, так и на все четыре колеса.

Ранее Geely Atlas L дебютировал с традиционным гибридом на борту. Он был представлен 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 150 л.с. Основу гибрида также составили электромотор, трехступенчатая гибридная трансмиссия и тяговая батарея. Максимальная скорость гибридного Geely Atlas L оказалась ограничена на отметке в 175 км/ч.

Напомним, что Geely Boyue L – это второе поколение кроссовера, который на российском рынке известен под названием Atlas. Автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной компанией Volvo. Длина новинки составляет 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм.

Внешность нового Geely Atlas получила черты концепта Geely Vision Starburst и отличается узкой передней оптикой, светящейся эмблемой и большой решеткой радиатора. Также кроссовер оснащен рельефным капотом и покатой крышей. Задняя часть автомобиля отличают фонари бумерангообразной формы, которые соединены светящейся полосой.

Что касается интерьера, он оснащен цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также водителю будут доступны камеры кругового обзора и продвинутый круиз-контроль.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 13597 автомобилей Geely, что на 4,4% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Самой популярной моделью Geely на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Coolray с показателем 6115 автомобилей (-10%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 3599 покупателей. Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 3078 купленных машин (рост в 3,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2022 года в России должны начаться продажи нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Фото: Министерство промышленности КНР

