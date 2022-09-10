Доля LADA в августе приблизилась к 40%, китайских марок суммарно – к 30%

В августе массовый сегмент на авторынке продемонстрировал снижение на 60%, премиальный – на 90%. Такие цифры озвучил в ходе «АВТОСТАТ Оперативки» исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Доля премиального сегмента, которая на рынке новых автомобилей в прошлом году варьировалась в диапазоне 9-11%, в августе 2022 года опустилась до 3,1%.

Комментируя результаты в массовом сегменте, эксперт также отметил, что отечественный бренд LADA в августе нарастил свою долю на рынке до 37%. Кроме того, положительную динамику показывает целый ряд китайских брендов (в плюсе только китайцы!), и суммарно их доля в августе уже составляет 26%. Год назад, в августе 2021 года, она была всего около 8%. И хотя 37 – это еще не 40, а 26 – еще не 30, современный тренд на рынке новых автомобилей весьма очевиден.

К сожалению, констатировал эксперт, европейцы, корейцы - показывают серьезное падение объемов реализации. По сути, их деятельность в нашей стране сегодня выражена «дособиранием» оставшихся машинокомплектов и импортом.

В ТОП-20 моделей-лидеров августа появилось большое количество китайских моделей. На 1 месте остается отечественная LADA Granta – причина понятна, поскольку она до весны 2022 года была более глубоко локализована, чем другие, и за летние месяцы руководство нашло возможности мобилизовать доступные ресурсы. На второе место вышел китайский Haval Jolion – и тоже по понятной причине: производство находится в России и продолжает сборку, наращивая объемы и увеличивая присутствие на рынке.

О других тенденциях и ключевых цифрах августа - вы можете узнать, просмотрев видеозапись «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна здесь.

Фото: «АВТОСТАТ»