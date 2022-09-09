OMODA запустила официальный сайт в России

Компания «Чери Автомобили Рус» запустила в России официальный сайт марки OMODA. Первая модель нового бренда – кроссовер C5 – поступит в продажу на российском рынке до конца осени.

Напомним, линейка OMODA будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен. Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. Автомобили OMODA на российском рынке будут представлены в сегменте high middle, и как рассчитывают в «Чери Автомобили Рус», станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России.

Фото: OMODA