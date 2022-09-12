«Спортивный» Toyota Yaris Cross GR Sport добрался до Европы

Компания Toyota представила новую версию субкомпактного кроссовера Yaris Cross для европейского рынка. Речь идет об исполнении GR Sport, которое с июля продается в Японии. Стоимость новинки в Старом Свете будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в третьем квартале, пишет портал Motor.ru.

Toyota Yaris Cross GR Sport будет доступен в Европе с бензиновой «турботройкой» 1.5 (термический КПД – 40%), которая вместе с электромотором и вариатором e-CVT обеспечивает далеко не спортивную отдачу в 116 л.с. Разгон до 100 км/ч у кроссовера занимает 11,2 секунды, «максималка» равна 170 км/ч. При этом у Yaris Cross GR Sport перенастроена подвеска, перекалиброван усилитель руля, а к кузову приварены дополнительные поперечины, что должно положительно сказаться на управляемости.

Визуально Yaris Cross GR Sport выделяется задним диффузором и сеткой в «передке» с логотипом GR. Колеса – 18-дюймовые, с машинной обработкой лицевой поверхности и десятью спицами. Фирменный цвет спецверсии получил названием Dynamic Grey, и его можно сочетать с глянцевой черной крышей и стойками.