Geely представила новый семиместный минивэн

Компания Geely начала продажи в Китае нового минивэна под названием Jiaji L. Стоимость новинки составляет от 119,8 тыс. юаней до 142,8 тыс. юаней (от 1,05 млн до 1,25 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Autonews.ru, длина семиместного минивэна составляет 4826 мм, ширина – 1909, а высота – 1695 мм. Размер колесной базы равен 2805 мм. Geely Jiaji L получил большую решетку радиатора черного цвета, светодиодные фары, объединенные хромированной полоской и рельефным капотом.

В салоне машины установили цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Galaxy OS. Водителю доступны 14 систем помощи на дороге. Объем багажного отделения составляет 513 л.

Под капотом Geely Jiaji L установлен 1,5-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами, мощность которого составляет 181 л.с. Мотор работает совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 13597 автомобилей Geely, что на 4,4% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Самой популярной моделью Geely на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Coolray с показателем 6115 автомобилей (-10%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 3599 покупателей. Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 3078 купленных машин (рост в 3,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2022 года в России должны начаться продажи нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Фото: Geely