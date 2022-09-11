Стали известны самые популярные модели LADA в августе 2022 года

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в августе было куплено 15737 легковых автомобилей LADA (-31,5%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». По итогам восьми месяцев 2022 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 99301 машины, что на 60,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной моделью в России по итогам августа остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 11302 покупателя (+73,4%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 1880 машин (-83,9%). Третий результат показал внедорожник LADA Niva Legend – 1362 купленных автомобиля (-26,6%). Владельцами универсала LADA Largus стали 555 россиян, что на 78,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку бестселлеров АВТОВАЗа хэтчбек LADA XRAY, разошедшийся тиражом в 406 экземпляров (-73,9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Фото: «АВТОСТАТ»