Стали известны цены на российские электромобили Evolute

Московский дилерский центр «АВИЛОН» начал принимать заказы на электромобили Evolute, выпуск которых в ближайшее время будет налажен на липецком заводе «Моторинвест». Первые автомобили поступят к дилеру в конце сентября, а массовые продажи начнутся до конца 2022 года.

Как пишет портал Motor.ru, стоимость кроссовера Evolute i-Joy, оборудованного электромотором мощностью 176 л.с., составила 3,5 млн рублей. Батарейный минивэн i-Van с 122-сильной установкой оценили в аналогичную сумму. Цены на седан i-Pro, получивший электродвигатель мощностью 163 л.с., начинаются от 2,9 млн рублей.

Дилерский центр сообщил, что большую часть поставок составят именно седаны. Электрические i-Pro поступят в автосалон в количестве 180 экземпляров. Батарейных кроссоверов и минивэнов насчитывают 92 и 15 штук соответственно. Также в течение до конца осени ожидается люксовый внедорожник Voyah Free.

Между тем, на электромобили Evolute нашелся первый корпоративный покупатель. Так, на Восточном экономическом форуме производитель «Моторинвест» подписал соглашение с компанией «РусГидро» на поставку электромобилей для каршеринга Green Crab, который уже запущен в Приморском крае на базе JAC iEV7S. В ближайшее время его парк пополнят 95 Evolute – 45 кроссоверов, 40 седанов и 10 минивэнов.

Ранее стало известно, в каких городах можно будет купить электромобили новой марки Evolute уже в этом году. На старте продаж дилерская сеть охватит 9 регионов в западной части России – это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Липецк, в котором и будут производить автомобили Evolute на мощностях завода «Моторинвест».

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.



О том, какие электромобили ожидаются на авторынке России в 2022 году смотрите в "Календаре новинок".

Фото: Evolute