Volkswagen представил большой кроссовер Tavendor

Компания Volkswagen в рамках автосалона в Чэнду представила большой кроссовер Tavendor, который поступит в продажу на китайском рынке к концу 2022 года. Новинка представляет собой аналог укороченной версии Teramont X с оригинальным дизайном, однако если Teramont X производится на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, то Tavendor будет выпускаться на заводе FAW-Volkswagen. По габаритам Tavendor превосходит Touareg, а в основе модели лежит переднеприводная архитектура MQB с поперечным расположением двигателя, пишет портал Motor.ru.

Известно, что Tavendor будет исключительно пятиместным, зато уже на старте продаж предложат версию R-Line, которая отличается спортивным декором. В салоне – пара экранов в едином корпусе, обилие сенсорных клавиш и миниатюрный селектор коробки передач на центральном тоннеле.