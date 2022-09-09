Volkswagen представил большой кроссовер Tavendor

Компания Volkswagen в рамках автосалона в Чэнду представила большой кроссовер Tavendor, который поступит в продажу на китайском рынке к концу 2022 года. Новинка представляет собой аналог укороченной версии Teramont X с оригинальным дизайном, однако если Teramont X производится на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, то Tavendor будет выпускаться на заводе FAW-Volkswagen. По габаритам Tavendor превосходит Touareg, а в основе модели лежит переднеприводная архитектура MQB с поперечным расположением двигателя, пишет портал Motor.ru.
Известно, что Tavendor будет исключительно пятиместным, зато уже на старте продаж предложат версию R-Line, которая отличается спортивным декором. В салоне – пара экранов в едином корпусе, обилие сенсорных клавиш и миниатюрный селектор коробки передач на центральном тоннеле.
В техническом плане Tavendor повторяет Teramont для китайского рынка. Базовым мотором выступает 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 186 л.с., привод – передний. Альтернативой служит тот же двигатель, но форсированный до 220 л.с., и такому кроссоверу уже положен полный привод. В обоих случаях пару агрегату составляет «робот» DSG с двумя сцеплениями. Ожидается, что позже появится и более мощная модификация с турбомотором VR6 объемом 2,5 л на 299 л.с., который уже знаком по Talagon и Teramont.
Если же говорить о габаритах, то у Tavendor и Teramont одинаковое расстояние между осями, которое составляет 2,98 метра, при этом в длину новинка превышает 4,9 метра – для сравнения, длина Touareg равна 4,87 метра.
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Фото: pcauto.com.cn