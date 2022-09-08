Кроссовер Tesla Model Y получил самую доступную версию

Американская компания Tesla начала продажи в Европе самой доступной модификации электрического кроссовера Model Y. Например, в Германии ее стоимость составит 54 тыс. евро, а версия Long Range, с увеличенным запасом хода, обойдется минимум в 57 тыс. евро. В Нидерландах Tesla Model Y стоит еще дешевле: желающим приобрести базовый вариант электрокара необходимо заплатить минимум 50 тыс. евро, а модификация Long Range стоит 66 тысяч.

Как пишет портал Autonews.ru, базовую версию Tesla Model Y оборудовали одним электромотором. Автомобиль может разогнаться до 217 км/ч и проехать на одном заряде до 430 км. Разгон до «сотни» у кроссовера занимает 6,9 с. Ранее такая модификация машины была доступна и в США, однако после месяца продаж исчезла с рынка этой страны. При этом одномоторную версию кроссовера продолжают продавать в Китае.

Напомним, Tesla Model Y американской сборки начали поставлять в Европу весной 2020 года. Компактный кроссовер позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. Автомобиль получил короткий передний свес и панорамную крышу. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,32. В салоне автомобиля установлен большой 15-дюймовый сенсорный дисплей, который отвечает за управление большинством функций Model Y.

Фото: Tesla