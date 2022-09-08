АВТОВАЗ готовит обновленное семейство LADA Granta

АВТОВАЗ планирует вскоре начать выпуск обновленного семейства LADA Granta, сообщил в интервью «РБК» президент компании Максим Соколов.

«Это будет целое семейство автомобилей: и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении», – пояснил он. Сейчас у автопроизводителя есть 25 различных прототипов новой модели, но точный срок запуска производства пока неясен. Как отметил президент АВТОВАЗа, значительная часть времени уйдет на локализацию импортных компонентов или поиск запчастей, производимых в дружественных странах.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta. Между тем, на автомобили LADA постепенно возвращаются опции, которые еще недавно были недоступны из-за отсутствия соответствующих комплектующих. Так, в оснащении LADA Granta вновь появились подушки безопасности и кондиционер, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам восьми месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 56% до 39961 машины, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

Фото: АВТОВАЗ