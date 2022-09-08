«АВТОСТАТ Оперативка»: главные тренды на авторынке в августе

По результатам восьми месяцев 2022 года рынок всех типов транспортных средств в России сократился на 56%. Такая цифра прозвучала сегодня во время прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги августа 2022 года». Что касается других результатов прошедшего месяца и трендов, отмеченных экспертами на начало августа, то о них расскажем отдельно.

Суммарно в августе куплено 540 тысяч новых транспортных средств, из них легковые - 430,3 тыс. шт., легких коммерческих - 50,1 тыс. шт., грузовых - 51,4 тыс. шт., автобусов - 8,2 тыс. шт. Падение по сравнению с показателями прошлого года в сегментах легкового, легкого коммерческого транспорта и грузового продолжается. Сегмент автобусов - вышел «в плюс», но по автобусам - не рыночная ситуация, а скорее бюджетная.

График с показателями рынка легковых автомобилей, выстроенный экспертами, позволяет видеть, как менялась ситуация на протяжении последних пяти лет (с учетом пандемии и роста цен), а помесячная динамика демонстрирует, как менялись объемы реализации новых машин в 2022 году. На начало года это был уровень 80-90 тысяч в месяц, в апреле -мае падение до уровня 28 тысяч шт., а все лето ситуация медленно, но постоянно улучшалась. Август завершен с результатом 42,5 тыс. экземпляров.

В новой реальности, в которой Россия живет сейчас, необходимо по-другому смотреть на цифры, считают эксперты. Сейчас интереснее сравнивать цифры не только с прошлым годом, но и с предыдущими месяцами, считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. При этом не стоит забывать о структуре рынка, которая серьезно изменилась за последние месяцы и продолжит меняться дальше. Это и соотношение в сегментах (премиальный упал в августе на 90,3%, а массовый - на 60,1%), и изменение долей в структуре марочной. В августе LADA продемонстрировала падение, тем не менее, ее отрыв от других марок увеличился - так же, как и доля на рынке. Есть бренды, которые показывают положительную динамику - среди них только китайские, суммарная доля которых тоже растет.

Положение дел на рынке автомобилей с пробегом традиционно лучше, чем на рынке новых. Здесь в августе объем перепроданных машин составил 392 тыс. шт., что ниже, чем в прошлом году на 22%. Основываясь на своих данных, эксперты полагают, что сейчас меняется ситуация по владению автомобилями: люди начинают их «держать у себя» дольше, понимая, что новых автомобилей в салонах много не будет, цены будут оставаться высокими. Еще один тренд на этом рынке: люди с готовностью смотрят на «свежие» авто с пробегом (до 7 лет), готовы рассматривать их к покупке, но те, у кого они есть - не торопятся их выставлять на продажу.

Ситуация с автокредитами тоже меняется. И сильно отличается от весенней, когда ЦБ поднял ставку рефинансирования до 20% - в марте автокредитование новых автомобилей практически остановилось. Но потом, по мере снижения ставки, начался небольшой, медленный и постепенный подъем. В середине июля в стране была запущена госпрограмма субсидирования кредитов - и по августу уже рост объемов в цифрах и рублях стал заметнее. Только АВТОВАЗ на середину августа реализовал по госпрограммам льготного автокредитования более 6,5 тысячи автомобилей LADA. Об этом в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, отметив, что благодаря госпрограммам трафик в салоны LADA вырос более чем на 50% и продолжает расти.

На вторичном рынке кредитование падало не слишком сильно, и уже примерно с июня оно вышло на уровень прошлого года (в штуках). А в августе ситуация и в штуках, и в рублевом выражении - улучшилась еще более заметно. В рублевом выражении она даже превзошла показатели прошлого года. И данные цифры говорят, что кредитование в данном сегменте - хороший шанс для банков и дилеров развиваться и в нынешней. весьма не простой ситуации.

Что касается коммерческих автомобилей - здесь августовская ситуация выглядит лучше, чем на рынке легковых автомобилей - падение гораздо меньше, большая часть владельцев здесь - юрлица. А в грузовом сегменте на результаты заметно влияет еще и подпитка, связанная с государственными проектами - они продолжают развиваться.

Еще один из трендов, отмеченных на рынке: в сегменте легковых автомобилей доля юрлиц с начала года значительно выросла и сегодня находится уже в районе 30%. Здесь, вероятно, сказываются закупки, предназначенные для такси и каршеринга. Они активно эксплуатируют автомобили и нуждаются в более быстрой замене своих парков, чем автовладельцы-частники.

В ходе «АВТОСТАТ Оперативки» эксперты рассказали и о том, что в августе почти стабилизировался рост средневзвешенной цены на новые автомобили на рынке (на ее понижение в ближайшем будущем могут повлиять возросшие продажи LADA). Что касается автомобилей с пробегом - здесь опять же четко видна разница в подсегментах (машины до 7 лет и «старые автомобили»).

Что касается других моментов, которые отметили эксперты, ориентируясь на результаты августа и конкретные цифры - то о них вы можете узнать из видеозаписи «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна по ссылке.