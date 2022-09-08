Chery раскрыла топовую комплектацию Tiggo 4 PRO

Chery Tiggo 4 PRO в комплектации Style будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем (147 л.с.) в сочетании с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 литра, в городском – 9.2 литра, загородном – 5.8 литра на 100 км.

В топовой версии Chery Tiggo 4 PRO получил акцентные детали красного цвета на бампере, боковых молдингах, тормозных суппортах, а также элементах интерьера. Оснащение кроссовера в исполнении Style включает в себя 17-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодную оптику c датчиком света и функцией отсрочки выключения фар (Follow me home), зеркала с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, панорамный люк, задние датчики парковки в сочетании с системой кругового обзора 360°, ряд систем безопасности: мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), курсовой устойчивости (ESP), антиблокировочную (ABS) и антипробуксовочную (TCS) , помощи при экстренном торможении (HBA), помощи при старте в гору (HSA) и снижения вероятности опрокидывания (RMF); круиз-контроль, четыре подушки безопасности, полный «зимний» пакет, электрорегулировки положения и поясничного упораводительского сиденья, атмосферную многоцветную подсветку интерьера, климат-контроль, шесть музыкальных динамиков, беспроводную зарядку для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 7 дюймов и экран информационно-развлекательного комплекса диагональю 10.25 дюймов с возможностью выбора графического оформления цифрового бортового компьютера в зависимости от режима управления.

Компания Chery раскрыла топовую комплектацию обновленного кроссовера Tiggo 4 PRO, который появится у российских дилеров уже этой осенью. Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях: Action MT, Action, Family, Travel и Style, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, базовым для модели будет бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент – 138 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT18.

Габариты кроссовера Tiggo 4 PRO составляют 4318 мм в длину, 1831 мм в ширину и 1662 мм в высоту, колесная база равна 2610 мм В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у кроссовера составляет 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Компактный кроссовер Tiggo 4 PRO получил радиаторную решетку, выполненную в концептуальном образе 3D-матрицы старших моделей – Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Стилистические изменения коснулись и переднего бампера – в частности, дневные световые ходовые огни теперь выполнены в виде сдвоенных светодиодных полос и обрамлены G-образным элементом отделки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery, чей модельный ряд в нашей стране представлен на сегодняшний день исключительно в сегменте SUV, в будущем году планирует представить на российском рынке два новых седана. По предварительным данным, речь идет о Chery Arrizo 6 Pro, известном в Китае под названием Arrizo 5 Plus, а также флагманском Arrizo 8, который пока не продается даже в Поднебесной.

Кроме того, в 2023 году компания Chery представит в России кроссовер Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT, которая включает в себя три двигателя: один турбированный бензиновый 1.5 и два электромотора, а трехступенчатая трансмиссия обеспечивает передачу максимального крутящего момента до 510 Нм. Как отмечается, в отличие от классических гибридных трансмиссий (c двумя двигателями), технологичная трансмиссия DHT от Chery использует гибридную архитектуру, позволяющую более гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.



По итогам августа в России было куплено 2983 автомобиля Chery, что на 21,1% меньше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 18370 машин (-23,3%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Самой популярной моделью Chery на российском рынке является кроссовер Tiggo 7 PRO, на котором остановили свой выбор 7938 покупателей (+24,4%).



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Фото: Chery