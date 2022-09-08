«АВТОСТАТ Оперативка»: подводим итоги августа

Закончился август, и мы подводим итоги авторынка за месяц. Все самое интересное о них в прямом эфире расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ». Итак, сегодня, 8 сентября, на нашем видеоканале будет проходить прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка: итоги августа 2022 года», участие в котором абсолютно БЕСПЛАТНО. Начало – в 10-00 по московскому времени.

Подключайтесь, и вы оперативно получите самую актуальную информацию о рынке

новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Отдельного внимания заслуживают и свежие данные по автокредитованию. Кроме того, в ходе прямого эфира вы сможете задать свои вопросы спикерам и получить на них ответы.

Посетить «АВТОСТАТ Оперативку» можно по ссылке.

До встречи в прямом эфире!