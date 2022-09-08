АВТОМИР запустил платформу «еКредит» по всей дилерской сети

Этим летом Группа компаний «АВТОМИР» завершила запуск платформы «еКредит» в своих дилерских центрах. В пилотном проекте приняли участие 3 дилерских площадки из Москвы и Санкт-Петербурга.

«После успешного пилота мы развернули интеграцию на всю дилерскую сеть. Сейчас платформой «еКредит» пользуются все 130 дилерских центра группы компаний Автомир, причем платформа работает по интеграции с ДМС-системой дилера. Это позволяет дилеру вести всех клиентов полностью в своей системе со всей необходимой отчетностью по кредитованию», - рассказал основатель платформы «еКредит» Кирилл Ларин.

Платформа «еКредит» - это инструмент, который помогает дилерам продавать автомобили в кредит. В платформе доступен расчет кредита с выбором банков и кредитных программ, возможность подать заявку в более чем 25 банков одним кликом и получить первые решения уже через пару минут. Имея в своем распоряжении «еКредит», дилер получает возможность проводить кредитную сделку, затрачивая минимум времени.

Отмечается также повышение скорости проведения кредитной сделки: на начало пилотного проекта день в день закрывалось 41% сделок, сейчас эта цифра достигает 80%. Результат налицо.

Чем еще помогло такое сотрудничество, рассказал руководитель управления финансового сервиса и кузовного бизнеса группы компаний «Автомир» Михаил Пупырев:

«Внедрение решения от «еКредит» позволило нам оптимизировать процессы кредитных продаж. Универсальная анкета, удобные сервисы по распознаванию документов и автозаполнению анкеты, наличие прямых интеграций с системами банков - все это здорово спрямляет путь Клиента к своему автомобилю. Важно, что нам также удалось оптимизировать работу своих сотрудников и высвободить больше ресурсов на выполнение других задач.

Взаимодействовать с партнерами стало удобнее, в режиме онлайн можно отслеживать уровень одобрения, параметры сделки. Также для нас было важно, чтобы все данные по кредитам отражались внутри нашей DMS-системы, поэтому возможность сделать такую интеграцию с «еКредит» оказалась преимуществом. Уверен, что продукт продолжит развиваться и дальше, что позволит решить еще целый ряд задач».