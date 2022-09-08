АВТОВАЗ в 2022 году планирует выпустить почти 230 тыс. автомобилей

АВТОВАЗ по итогам 2022 года рассчитывает выпустить порядка 228 тыс. автомобилей LADA, их них 140 тысяч должны сойти с конвейера во втором полугодии. Об этом «РБК» сообщил президент компании Максим Соколов, добавив, что команда АВТОВАЗа ежедневно мониторит ситуацию по 100–300 компонентам, которые находятся в зоне риска санкционного риска.

«От первой фазы преодоления кризиса мы переходим к стадии наращивания производства, восстановлению модельного ряда и расширению комплектаций автомобилей», – заявил он.

Так, по его словам, в автомобили LADA уже устанавливают подушки безопасности, кондиционеры, магнитолы, системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На очереди – восстановление системы ABS, а примерно через год-два будет восстановлена функция ESP, запланировано появление вариаций двигателей, в том числе возврат 16-клапанного мотора.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Фото: АВТОВАЗ