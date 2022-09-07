На рынке электрокаров в России сменился лидер: рейтинг возглавил Volkswagen ID.4

В августе 2022 года россияне приобрели 180 новых электромобилей – на 6,7% меньше, чем год назад, но на 31,4% больше, чем в июле. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт». А вот по итогам восьми месяцев 2022 года рынок новых электромобилей в нашей стране, напротив, демонстрирует рост: за этот период куплено 1595 таких машин, что на 30,5% больше, чем за январь-август 2021 года.

Почему такая разнонаправленная динамика? Эксперты агентства объяснили сложившуюся ситуацию тем, что в конце 2021 года российские дилеры, готовясь к отмене таможенных льгот на ввоз электрокаров (с 1 января 2022 года они были отменены), завезли в страну «электричек» с запасом, который успешно распродавался в начале 2022 года (в январе – марте ежемесячно приобреталось до 300 новых электромобилей). Сейчас, когда электрокары ввозятся в Россию на общих основаниях, а ряд марок на фоне объявленных санкций прекратил поставки, снижение в данном сегменте – процесс закономерный, который эксперты агентства прогнозировали заранее. Наглядный пример: Porsche Taycan, который в августе 2021 года сумел реализовать 49 своих электромобилей, в августе 2022 года зафиксировал результат почти в 5 раз меньше - 10 шт. (-80%). Аналогичная ситуация у Audi e-Tron (46 экземпляров в августе 2021 года против 8 единиц в августе 2022 года).

По итогам августа в сегменте электромобилей на первое место среди марок вышла американская Tesla с результатом 48 единиц. Практически «наступает ей на пятки» немецкий бренд Volkswagen (44 шт.), он на второй позиции. На третьей - Audi (16 шт.). В пятерку лидеров вошли также немецкие BMW (13 шт.) и Porsche (10 шт.). Отметим, что модельное разнообразие приобретенных в августе на нашем рынке электрокаров заметно увеличилось (23 против 16 моделей в августе 2021 года), но при этом почти половина из них куплены в количестве 1-3 экземпляра.

В модельном рейтинге августа в сегменте электромобилей поменялся лидер. Теперь пьедестал почета принадлежит новичку - Volkswagen ID.4 с результатом 27 единиц, за ним следуют две «теслы» - Tesla Model Y (20 шт.) и Tesla Model 3 (19 шт.). Порог в 10 экземпляров перешагнул также BMW-iХ. Остальные модели куплены в количестве не более 10 экземпляров.

Какие электромобили можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: s38.wheelsage.org