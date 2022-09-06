ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам августа 2022 года

Самой популярной моделью в России по итогам августа остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 11302 покупателей (+73,4%). Лидером среди иномарок впервые стал китайский кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 2049 экземпляров (рост в 2,9 раза). Третье место заняла LADA Vesta с показателем 1880 машин, что на 83,9% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Практически равные результаты показали кроссоверы Geely Coolray (1599 шт., +93,3%) и Chery Tiggo 7 PRO (1595 шт., +12,8%). Спрос на внедорожник LADA Niva Legend снизился на 26,6% до 1362 машин. На Kia Rio остановили свой выбор 994 покупателя – на 84,6% меньше, чем годом ранее. Далее следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta (992 шт., -80,8%) и седан Solaris (821 шт., -80,1%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Geely Atlas PRO с показателем 732 автомобилей (рост в 15,6 раза).

Какими из этих автомобилей сегодня выгоднее владеть – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ