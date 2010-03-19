LADA 4x4(«Нива») будет выпускаться без изменений до 2014 года

Вазовский внедорожник LADA 4x4 будет производится в неизменном виде до 2014 года. В 2014 году стартует производство LADA 4x4 New, причем одновременно вырастут и объемы выпуска внедорожников до 45 тысяч в год. До этого момента ежегодный план производства LADA 4x4 ориентирован на выпуск 25 тыс.шт. в год. По информации агентства, такой сценарий уже заложен в стратегию АВТОВАЗа по продуктам и платформам в новом бизнес-плане АВТОВАЗа.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2009 году АВТОВАЗ произвел 34 045 автомобилей модели LADA 4x4 (включая длиннобазные «Нивы»). План производства АВТОВАЗа на этот год предусматривает выпуск порядка 34 тысяч внедорожников.