Haval Jolion в августе 2022 года стал лидером рынка в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в августе стал китайский кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце на этой модели остановили свой выбор 2049 покупателей, что в 2,9 раза выше показателя годичной давности, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Практически равные результаты показали кроссоверы Geely Coolray (1599 шт., +93,3%) и Chery Tiggo 7 PRO (1595 шт., +12,8%). Спрос на внедорожник LADA Niva Legend снизился на 26,6% до 1362 машин. На Hyundai Creta остановили свой выбор 992 покупателя – на 80,8% меньше, чем годом ранее. В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам августа также вошли Geely Atlas Pro (732 шт., рост в 15,6 раза), Kia Seltos (638 шт., -57,4%), Chery Tiggo 8 PRO (581 шт.), Geely Tugella (552 шт., рост в 3,9 раза) и EXEED TXL (520 шт.).

Добавим также, что всего по итогам августа россияне купили 21075 автомобилей класса SUV – на 65,7% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев 2022 года этот сегмент сократился на 55,1% и составил 231351 машину.

Во сколько обходится содержание этих и других внедорожников – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Haval