В России начались продажи полноприводного седана Kia K9

Российские дилеры Kia начали продажи обновленного представительского седана Kia K9, который ранее в нашей стране был представлен под названием К900. Стоимость новинки составляет 7 млн 374 тыс. 900 рублей, но количество автомобилей, которые удалось выпустить на калининградском «Автоторе», ограничено и новых поставок в обозримом будущем не будет.

Как пишет издание «Авторевю», в России седан Kia K9 предложен с безальтернативным двигателем V6 3,3 GDI мощностью 249 л.с., который работает в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода. Все машины – в топовой комплектации Premium, в которую входят обивка сидений и некоторых панелей кожей nappa, вставки из деревянного шпона, трехзонный климат-контроль, задние сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, люк, доводчики дверей, экраны медиасистемы на втором ряду, 18-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов и др.

В салоне Kia K9 появилась новая медиасистема с увеличенным экраном (14,5 дюйма вместо 12,3), возможностью обновления программного обеспечения «по воздуху» и функцией удаленного доступа со смартфона. Помимо прочего, она позволяет подключиться к камерам кругового обзора, чтобы оценить обстановку вокруг автомобиля, а также может распознавать водителя по отпечатку пальца (сенсор расположен слева от руля), запоминая его индивидуальные настройки сиденья, зеркал, климат-контроля и «музыки».

Что касается экстерьера, в передней части автомобиля эффектное сочетание создается за счет контраста тонкой горизонтальной формы фар с массивной решеткой радиатора, на которой появился и новый логотип бренда Kia. В профиль премиальный характер модели подчеркивают характерный объемный силуэт и новое исполнение 19-дюймовых колесных дисков. В задней части футуристичная горизонтальная световая линия соединила фонари, обладающие стильным вертикальным рисунком, а номерной знак перемещен на широкий задний бампер, усиливающий уверенный образ представительского седана.

Длина обновленного седана Kia K9 составляет 5120 мм, габаритная ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм, а колесная база равна 3106 мм.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в сентябре – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia