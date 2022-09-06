Россия продлевает параллельный импорт автомобилей

Россия продлевает применение механизма параллельного импорта товаров, срок действия которого истекает в конце 2022 года, в пакете других антикризисных мер, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В пресс-службе Минпромторга РФ, курирующего тему параллельного импорта, агентству «Интерфакс» не стали комментировать перспективы продления механизма. Вместе с тем, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в конце июля говорил, что применение параллельного импорта будет завершаться по мере замещения отдельных групп иностранных товаров аналогами.

Легализация параллельного импорта позволяет ввозить в Россию товары из составленного Минпромторгом списка. В нем 50 групп товаров и более 200 брендов, включая автомобильные – Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Tesla, Skoda, Toyota, Jaguar, Jeep, Land Rover, Chrysler, Bentley и другие. По словам автодилеров, ежемесячно в страну по такой схеме импортируют порядка 2-3 тысяч машин, и в основном это премиальный сегмент.

Ранее правительство упростило правила регистрации ввозимых из-за границы автомобилей для юридических лиц, временно отменив требование по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и получения ОТТС.

По мнению директора по развитию компании «Автополе» Сергея Вайнера, параллельный импорт в новых условиях без ОТТС полностью не заместит централизованный с точки зрения объемов поставок, которые ранее осуществлялись официальными импортерами. Доля параллельного импорта составит не более 20 – 30%, т.е. он не способен полностью решить проблему дефицита. Исходя из расчетов себестоимости, параллельный импорт будет выгоден только в премиальном сегменте. Отток автомобилей массового сегмента неизбежен, в связи с высокими дополнительными издержками. Таким образом, основу рынка новых автомобилей, несомненно, составят китайские производители, которые продолжают и увеличивают централизованный импорт.

«Субъективное ощущение объема ввоза официальными дилерами автомобилей – порядка 2 – 3 тыс. штук ежемесячно. Безусловно, наибольшее распространение будут иметь автомобили премиум-сегмента, потому что независимо от стоимости автомобиля, что Volkswagen Polo, что Mercedes G63, будут занимать одно машиноместо на пароме или автовозе. Поэтому логистика примерно одинаковая, но возможность продать и получить более значимую маржинальность на более дорогих автомобилях, безусловно, выше», – комментирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что наиболее выгодный ввоз новых иномарок можно осуществить через ОАЭ и другие страны Персидского залива, Южную Корею, Азербайджан и Китай, а также страны ЕАЭС – Армению, Казахстан, Киргизию, Белоруссию. Единственным минусом ввоза запрещенных в России моделей является отсутствие адаптации автомобилей к российским условиям. Многие из них не имеют дополнительной антикоррозийной обработки кузова, а также зимнего пакета опций в салоне. Например, автомобили для рынка ОАЭ лишены печки, как таковой.

Подробнее о том, на каких условиях будет предоставляться гарантия на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «АвтоСпецЦентр»