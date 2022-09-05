Новый кроссовер OMODA C5 сертифицирован в России

Компания Chery сертифицировала в России новый кроссовер OMODA C5, который ожидается у дилеров до конца осени. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж, но, предположительно, кроссовер может оказаться дороже Chery Tiggo 7 Pro, пишет портал «Китайские автомобили».

Как следует из ОТТС, новый OMODA C5 будет предложен с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 сек, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л.Водителю доступны режимы Eco/Normal/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Производитель допускает использование бензина с 92-ом октановым числом.

Габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм.

В стандартное оснащение кроссовера, помимо прочего, входят электропривод боковых стекол, система мониторинга давления воздуха в шинах, а также климат-контроль. В числе дополнительных опций будут доступны потолочный вентиляционный люк с электрическим приводом, электропривод задней двери, круиз-контроль, датчики парковки, камера заднего вида, USB-розетки, системы бесключевого доступа и запуска двигателя. Кроме того, предусмотрены обогревы ветрового стекла, рулевого колеса, задних сидений, боковых зеркал и форсунок омывателя ветрового стекла.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «Чери Автомобили Рус» объявила о планах представить третий бренд в России – OMODA. Автомобили новой марки на российском рынке будут представлены в сегменте high middle, и как рассчитывают в «Чери Автомобили Рус», станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда OMODA будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен. Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery