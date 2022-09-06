Рынок автомобилей с пробегом в августе упал на треть

По предварительной оценке агентства «АВТОСТАТ», полученной в результате первичной обработки данных, объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом в августе составил 392 тысячи единиц. Это на 34% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

Более половины купленных в последний летний месяц подержанных машин пришлось на пять марок. Лидирует здесь традиционно отечественная LADA, доля которой в августе равна 25% от общего объема вторичного рынка. Далее, с более чем двукратным отставанием, следует японская Toyota (11%). В ТОП-5 также попали корейские бренды Hyundai (6%), Kia (6%) и японский Nissan (5%).

Эти пять марок тоже демонстрируют отрицательную динамику на вторичном рынке. Так, легковых автомобилей LADA с пробегом в августе 2022 года было куплено на 22% меньше, чем год назад. У иностранных брендов падение оказалось еще сильнее: Toyota – минус 25%, Hyundai – минус 28%, Kia – минус 25%, Nissan – минус 27%.

Эксперты агентства также отмечают, что за 8 месяцев нынешнего года жители РФ приобрели примерно 4 млн подержанных легковых машин.

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Фото: АВТОСТАТ