АВТОВАЗ рассказал о судьбе LADA XRAY

Производство LADA XRAY до конца года пока не планируется, так как есть большая зависимость от иностранных комплектующих. Поэтому сейчас команды инжиниринга и закупок АВТОВАЗа сконцентрированы на тех моделях, которые находятся в большем приоритете для компании. Об этом в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

«Что касается в целом судьбы LADA XRAY, а также тех моделей Renault, которые по соглашениям мы могли бы собирать в России, то эти вопросы будут отдельно обсуждаться на совете директоров, приуроченном к защите стратегии», – сообщил Дмитрий Костромин.

Между тем, он подтвердил планы АВТОВАЗа расширить свое присутствие в крупнейшем на сегодняшний день сегменте SUV, где бренд LADA представлен только внедорожниками Niva. Скорее всего, новый автомобиль в этом классе будет спроектирован на базе LADA Vesta.

Напомним, в начале августа АВТОВАЗ выпустил несколько экземпляров хэтчбека LADA XRAY из оставшихся в наличии комплектующих, а у дилеров автомобили этой модели практически закончились. Тем не менее, LADA XRAY пока еще присутствует в списке модельного ряда на официальном сайте LADA. Стоимость высокого хэтчбека LADA XRAY составляет от 1 млн 106 тыс. 900 рублей, за Cross-версию придется заплатить минимум 1 млн 249 тыс. 900 рублей.

По итогам восьми месяцев 2022 года продажи LADA XRAY на российском рынке снизились на 71% до 5017 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Но эта модель все равно вошла в ТОП-25 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ