АВТОВАЗ реализовал по госпрограммам более 6,5 тысячи автомобилей LADA

По программе льготного кредитования на середину августа реализовано уже более 6,5 тысячи автомобилей LADA, большинство из которых – это Granta. Более 50% продаж – это автомобили, реализованные по программе «Семейный автомобиль». На втором месте по популярности – программа «Первый автомобиль». А на третьем месте – trade-in, когда покупатель сдает свой прежний автомобиль старше 6 лет и взамен приобретает новый с хорошей скидкой. Об этом в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, отметив, что благодаря госпрограммам трафик в салоны LADA вырос более чем на 50% и продолжает расти.

Благодаря госпрограмме трафик в салоны LADA вырос более чем на 50% и продолжает расти. Источник: https://www.autostat.ru/interview/52512/ © Автостат.

Благодаря госпрограмме трафик в салоны LADA вырос более чем на 50% и продолжает расти. Источник: https://www.autostat.ru/interview/52512/ © Автостат.

«70% наших покупателей, воспользовавшихся условиями госпрограммы – это мужчины, 30% – женщины. Сегодня большинство учеников автошкол – именно представительницы прекрасной половины человечества, а значит, и наши будущие покупатели. А госпрограмма позволяет иметь в семье второй автомобиль, в том числе и за счет девушек-водителей, которые приобретают машину по программе «Семейный автомобиль», – отметил Дмитрий Костромин.

Напомним, что для покупателей автомобилей LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые произведены после 1 июня 2022 года, действует государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа действует до 1 декабря 2022 года.

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в августе было куплено 15737 легковых автомобилей LADA (-31,5%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». По итогам восьми месяцев 2022 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 99301 машины, что на 60,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ