АВТОВАЗ повысил цены на ряд комплектаций LADA Granta

АВТОВАЗ повысил цены на автомобили LADA Granta, которые в отдельных версиях стали дороже на 1 – 2%. Как выяснили эксперты портала «Цена Авто», удорожание составило от 8 тысяч до 16 тысяч рублей.

Так, седаны и лифтбеки «Гранта» в версии Classic’22 с кондиционером прибавили в цене 8 тыс. рублей, а в исполнении #CLUB'22 – 16 тыс. рублей. На 16 тыс. рублей подорожали и универсалы LADA Granta Cross в комплектациях Comfort'22, Comfort'22 Light и Quest'22. На эту же сумму стал дороже и седан LADA Granta Drive Active в версии Comfort'22.

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», удорожание не затронуло стандартный универсал «Гранта» и начальные комплектации автомобилей всего семейства (из выпускаемых сегодня). Таким образом, минимальная стоимость LADA Granta осталась без изменений – 678,3 тыс. рублей.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta. Между тем, на автомобили LADA постепенно возвращаются опции, которые еще недавно были недоступны из-за отсутствия соответствующих комплектующих. Так, в оснащении LADA Granta вновь появились подушки безопасности и кондиционер, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

По итогам восьми месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 56% до 39961 машины, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ