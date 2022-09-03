«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей россияне потратили более 70 млрд рублей

Более трети всех денег было потрачено на «китайцев» «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»)* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам июля 2022 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц лета россияне потратили на покупку машин 70,6 млрд рублей. Это всего лишь на 1% меньше, чем месяцем ранее (в июне – 71,1 млрд рублей), и на 72% меньше, чем в июне 2021 года (255,1 млрд рублей). При этом в июле нынешнего года было продано 32,1 тыс. новых легковых автомобилей – на 9% больше результатов июня (29,4 тыс.). Незначительное снижение финансовой емкости при увеличении объемов рынка связано с изменением структуры продаж: большая часть июльских объемов реализации составили машины отечественных марок, имеющих самую низкую средневзвешенную цену. Но, несмотря на это, больше всего денег россияне потратили на покупку автомобилей китайских брендов, доля которых в общей сумме потраченных средств по итогам июля составила 34%. В свою очередь, в структуре затрат по сегментам безоговорочное лидерство продолжают сохранять кроссоверы и внедорожники, на долю которых пришлось 68%. Отметим также и то, что десятая часть всех денег была потрачена на премиальные машины.

«Китайцы» снимают сливки Второй месяц подряд больше всего денег жители РФ тратят на покупку автомобилей китайских брендов. Так, в июле россияне купили 8,6 тыс. новых китайских автомобилей, а потрачено на них было 24 млрд рублей (34% от общих затрат). Корейские автопроизводители снова довольствуются вторым местом с результатом 19,8 млрд рублей. Их продажи в июле составили 7,3 тыс. единиц. Объем потраченных средств на европейские бренды составил 11,3 млрд рублей. За месяц в общей сложности было реализовано 3,8 тыс. таких автомобилей. Из перечисленных участников рынка только «корейцам» удалось увеличить долю в финансовой емкости – с 24% в июне до 28% в июле. У «китайцев» она снизилась – с 39% до 34%, а у «европейцев» осталась на прежнем уровне (16%). «Пока у «корейцев» сохраняются проблемы с логистикой комплектующих, а «европейцы» продолжают придерживаться антироссийских санкций, «китайцы» находятся в стороне от этих процессов и продолжают экспансию. Кроме того, по средневзвешенной цене автомобили из КНР уже чуть опередили корейские модели и практически сравнялись с европейскими машинами. Все это позволяет автопроизводителям из КНР зарабатывать больше всех денег на российском рынке», - пояснил руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Японские марки все сильнее отстают от российских В структуре финансовой емкости японские бренды снова оказались позади российских, увеличивая свое отставание. В июле машины отечественных марок разошлись тиражом в 10,9 тыс. единиц на сумму 9,9 млрд рублей. При этом японские автомобили были куплены в количестве 1,4 тыс. штук, а затраты на них составили 5,2 млрд рублей. Если доля российских брендов в финансовой емкости по сравнению с июнем увеличилась с 10% до 14%, то у «японцев» она снизилась – с тех же 10% до 7%. Такая динамика объясняется тем, что затраты на покупку российских автомобилей за месяц выросли на 33%, а японских – упали на 27%. «В июле россияне отдавали предпочтение машинам отечественных марок, прежде всего – LADA. Дело в том, что АВТОВАЗ вывел на рынок упрощенные версии семейства Granta, которые стали более доступны по цене. Также позитивную роль для российских брендов сыграла и поддержка со стороны правительства, которое возобновило программу льготного автокредитования на улучшенных условиях. Она распространяется только на отечественные автомобили, оставляя за бортом иномарки», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто». Что касается автомобилей американских марок, то в июле россияне купили всего 60 таких машин за 338 млн рублей (в июне – 63 штуки). Это всего лишь на 1% больше по затратам, чем месяцем ранее (335 млн рублей). Напомним, что доля «американцев» на российском рынке уже долго время является наименьшей по сравнению с брендами из других стран – заметно ниже 1%.

Сегмент SUV – вне конкуренции Кроссоверы и внедорожники остаются самыми популярными автомобилями в России. В июле россияне купили 16,9 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на них 48,2 млрд рублей. Таким образом, этот сегмент остается крупнейшим в стране как по количеству проданных автомобилей, так и по деньгам. На его долю в июле пришлось 53% от общих продаж и 68% всех затраченных средств (59% и 72% по итогам июня соответственно). Второе место на рынке по традиции занимают автомобили В-класса. Всего за июль было реализовано 11,8 тыс. новых таких машин на сумму 12,6 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 37% по объему реализации и 18% – по деньгам (месяцем ранее – 30% и 15% соответственно). Таким образом, на долю двух сегментов (SUV и B) в июле пришлось 90% от общего объема продаж и 86% всей финансовой емкости рынка. При этом за месяц затраты на покупку кроссоверов и внедорожников сократились (-6% к июню), а машин В-класса – выросли (+15%). «Автомобили сегментов SUV и B по-прежнему играют ключевую роль на российском рынке. Причем в нынешних условиях их позиции только усиливаются, потому что на стороне кроссоверов играют практически все «китайцы», а драйвером В-класса является отечественная LADA. Но поскольку средневзвешенная цена SUV примерно втрое выше автомобиля сегмента В, то по затратам они уходят далеко вперед», - подчеркнули в пресс-службе «Открытие Авто».