Итальянский авторынок в августе 2022 года вырос на 10%

Автомобильный рынок Италии в августе увеличился на 9,9% и составил 71190 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительный результат отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, однако этому также способствовали запущенные в мае меры по субсидированию покупки экологически чистых машин. По итогам восьми месяцев 2022 года реализация автомобилей в Италии составила 865044 единицы (-18,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 10724 машины (+14,8%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 0,6% и составили 5685 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 5412 реализованных автомобилей (+19,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (4468 шт., +11,8%) и Peugeot (3755 шт., +29,8%).

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Фото: AutoWP.ru