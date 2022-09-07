Chery представила гибридную версию Tiggo 7

Как пишет издание « Авторевю », за основу взят рестайлинговый Tiggo 7 Plus, который пока не добрался до России. Но гибрид имеет свой дизайн передней части с оригинальной решеткой радиатора и другими фарами. Вдобавок изменены задние фонари и мелкий декор, а 18-дюймовые колеса в угоду аэродинамике имеют широкие спицы. Гибрид получился на 13 мм длиннее базовой модели – 4513 мм.

Компания Chery на автосалоне в Чэнду представила самую мощную и дорогую версию кроссовера Tiggo 7. Автомобиль под названием Chery Tiggo 7 Plus DP-i стал вторым подзаряжаемым гибридом в нынешнем модельном ряду бренда, хотя технически он унифицирован c прошлогодней моделью Tiggo 8 Plus PHEV. На китайский рынок гибридный Chery Tiggo 7 Plus DP-i выйдет к концу этого года. Он окажется немногим дешевле аналогичного Tiggo 8, который стоит от 22,6 тыс. долларов.

Интерьер гибридного Tiggo 7 Plus отличают передняя панель с ампутированной консолью, центральный тоннель, дверные панели, как у кроссовера Chery Omoda 5. Два экрана – по 12,3 дюйма каждый, есть проекционный дисплей и аудиосистема Sony, а передние сиденья – с интегрированными подголовниками.

Под капотом – бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с., 220 Нм), а гибридный довесок включает тяговый электродвигатель (170 л.с., 315 Нм) и мотор-генератор. Трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission) – это трехступенчатая роботизированная коробка передач, которая позволяет передвигаться в чисто электрическом или гибридном режиме. Пиковая отдача системы – 326 л.с. и 510 Нм, но привод только передний.

Литий-ионный тяговый аккумулятор закреплен под днищем и имеет систему терморегуляции, но его параметры пока не обнародованы. Обещано лишь, что зарядка с 30% до 80% от терминала переменного тока займет 25 минут. Зарядные разъемы расположены в переднем левом и заднем правом крыльях, а сзади слева – горловина бензобака.

Какие новые модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: autohome.com.cn