Chery представила гибридную версию Tiggo 7

Компания Chery на автосалоне в Чэнду представила самую мощную и дорогую версию кроссовера Tiggo 7. Автомобиль под названием Chery Tiggo 7 Plus DP-i стал вторым подзаряжаемым гибридом в нынешнем модельном ряду бренда, хотя технически он унифицирован c прошлогодней моделью Tiggo 8 Plus PHEV. На китайский рынок гибридный Chery Tiggo 7 Plus DP-i выйдет к концу этого года. Он окажется немногим дешевле аналогичного Tiggo 8, который стоит от 22,6 тыс. долларов.

Как пишет издание «Авторевю», за основу взят рестайлинговый Tiggo 7 Plus, который пока не добрался до России. Но гибрид имеет свой дизайн передней части с оригинальной решеткой радиатора и другими фарами. Вдобавок изменены задние фонари и мелкий декор, а 18-дюймовые колеса в угоду аэродинамике имеют широкие спицы. Гибрид получился на 13 мм длиннее базовой модели – 4513 мм.