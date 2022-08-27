Great Wall представил пикап на базе Tank 500

Китайский автоконцерн Great Wall на автосалоне в Чэнду представил пикап Shanhai Poer, построенный на базе рамного внедорожника Tank 500. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится уже в конце года.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Shanhai Poer получил переднюю оптику и решетку радиатора, как у «пятисотого», от которого пикапу достался и огромный планшет на центральной консоли в салоне. Среди доступных опций стоит также отметить проекционный дисплей, вентиляцию сидений и адаптивный круиз-контроль.

Но главное – грузовичок построен на общей с «Танком» рамной платформе с неразрезным задним мостом и пружинной задней подвеской. Под капотом Shanhai Poer установлен 3-литровый битурбированный V6 мощностью 354 л.с. и 500 Нм, в связке с которым работает 48-вольтовый стартер-генератор, 9-ступенчатый «автомат» и полный привод с электромагнитной муфтой BorgWarner.

Новый пикап получился крупнее «стандартного» Poer, который продается в России. Так, размеры Shanhai Poer составляют 5440 x 1991 x 1886 мм. Это лишь на 4, 6 и 4 см соответственно больше размеров нынешнего флагмана. А вот колесная база теперь солиднее – 3350 вместо 3230 мм. Из-за просторной пятиместной кабины грузовая площадка получилась негабаритной. При этом кузов открывается и обычным способом – откидыванием борта, и уникальным. Задняя стенка делится на две неравные распашные створки.

В будущем Shanhai Poer должен получить длиннобазную версию большей грузоподъемности, а также с турбодизельным мотором объемом 2,4 литра и гибридной системой с 2.0T.

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Фото: соцсети