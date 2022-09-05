Внедорожник Tank 500 получил гибридную версию

Китайский автоконцерн Great Wall на автосалоне в Чэнду представил гибридную версию рамного внедорожника Tank 500. Потенциальный конкурент Land Cruiser 300 стал в 2,5 раза экономичнее: комбинированный расход топлива нового заряжаемого гибрида Tank 500 PHEV – 4,4 литра на 100 км (по циклу WLTC), тогда как обычный шестицилиндровый «пятисотый» расходует 10,8 литра бензина на 100 км пробега в смешанном цикле, пишет портал Motor.ru.

Снаружи новый Tank 500 PHEV можно узнать только по дополнительному зарядному лючку в заднем правом крыле – в остальном гибрид ничем не выделяется. Для электрифицированного внедорожника доступны все те же опции, что и для обычного: например, демонстрационный «пятисотый» был в самой роскошной комплектации Elite с двухцветным кузовом.

Техника Tank 500 PHEV совсем другая: под капотом установлена бензиновая 2,0-литровая «турбочетверка», которая сочетается с оригинальной автоматической трансмиссией 9HAT со встроенным 175-сильным (400 Нм) электромотором. Пиковая отдача системы – 408 л.с. и 750 Нм, так что внедорожник разменивает 100 км/ч за 6,6 секунды.

Для сравнения, базовый Tank 500 оснащается 3,0-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом (360 л.с. и 500 Нм) и обычным 9-скоростным «автоматом», а разгон с места до «сотни» занимает 7,35 секунды.

Пока Great Wall не раскрывает емкость тягового аккумулятора Tank 500 PHEV. Зато известно, что быстрая зарядка батареи от 30 до 80% займет полчаса, а гибридная система не сказалась на проходимости – покупатели «розеточного» внедорожника тоже могут рассчитывать на полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

По неофициальным данным, концерн Great Wall уже приступил к сертификации Tank 500 в России. На нашем рынке большой внедорожник способен заменить устаревающий Haval H9. В таком случае «пятисотый» могут даже локализовать на заводе в Тульской области.

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Фото: Autohome.com.cn