Автомобили с пробегом в августе стали дороже на 1,5%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом по итогам августа 2022 года составила 1 млн 242,6 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 1,5%, или 18,5 тыс. рублей, больше соответствующего показателя июля.

Если сравнивать достигнутый показатель с тем, что был в начале года (в январе), то рост цен на «вторичке» составил 18,5%, или 194 тыс. рублей. А по отношению к результату годичной давности (в августе 2021-го) б/у автомобили стали дороже на 58%, или 455 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей с пробегом в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ